Studsvik AB Aktie: Ob das wirklich so spannend wird …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob eine Aktie derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Für Studsvik betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle 7-Tage-RSI beträgt 51,22 Punkte, was bedeutet, dass Studsvik momentan als "Neutral" eingestuft wird, da die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 33,94 eine "Neutral"-Bewertung an.

Bei der Einschätzung einer Aktie spielen auch weiche Faktoren wie das Sentiment und der Buzz eine Rolle. Die Diskussionsintensität im Netz hat in den letzten Monaten die übliche Aktivität gezeigt, weshalb Studsvik für diesen Faktor die Einschätzung "Neutral" erhält. Ebenso gab es in diesem Zeitraum kaum Änderungen bei der Rate der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Stimmungsindikator bei der Einschätzung einer Aktie. Bei Studsvik wurden vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht, und der Meinungsmarkt hat sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Studsvik beschäftigt. Daher ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Bewertung bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In der technischen Analyse zeigt der Durchschnitt des Schlusskurses der Studsvik-Aktie für die letzten 200 Handelstage aktuell 113,48 SEK an, was einer Abweichung von +12,8 Prozent entspricht und somit ein "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht bedeutet. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen zeigt mit einem letzten Schlusskurs von 112,07 SEK und einer Abweichung von +14,21 Prozent ein "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält die Studsvik-Aktie somit in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.