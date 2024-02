Studsvik AB Aktie: Hammer-Nachricht!

Die technische Analyse der Aktie von Studsvik betrachtet das Verhältnis der Aufwärts- und Abwärtsbewegungen im Zeitablauf und zeichnet dies im Relative Strength-Index (RSI) für einen Zeitraum von 7 Tagen auf. Aktuell zeigt der RSI einen Wert von 29,49, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und daher als "Gut" eingestuft wird. Wenn die Betrachtung auf 25 Tage ausgedehnt wird (RSI25), ergibt sich ein Wert von 56, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Somit wird die Einstufung auf dieser Basis als "Neutral" eingestuft, was insgesamt zu einer "Gut"-Einstufung für die RSI führt.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) eine Abweichung von +18,72 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) beträgt 130,49 SEK, was zu einer Abweichung von +3 Prozent führt und somit zu einer "Neutral"-Bewertung für die kurzfristigere Analysebasis.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Studsvik keine wesentliche Veränderung festgestellt werden, weshalb sowohl das Stimmungsbild als auch die Stärke der Diskussion als "Neutral" bewertet werden.

Die Einschätzung der Aktienkurse anhand von weichen Faktoren wie der Stimmung in sozialen Plattformen zeigt, dass die Kommentare und Befunde neutral waren, jedoch in den letzten ein bis zwei Tagen vor allem positive Themen aufgegriffen wurden. Dies führt zu einer Gesamteinstufung der Stimmung als "Gut" für Studsvik.

Insgesamt ergibt sich somit eine positive Bewertung für die Aktie von Studsvik basierend auf der technischen Analyse und dem Sentiment in sozialen Medien.