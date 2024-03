Studio City Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator aus der technischen Analyse, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation. Der RSI der letzten 7 Tage für die Studio City-Aktie beträgt aktuell 43. Dies bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einem "Neutral"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist mit einem Wert von 43,24 ebenfalls weder überkauft noch überverkauft, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Neutral"-Rating für Studio City.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" liegt die Rendite der Studio City-Aktie bei -9,95 Prozent, was mehr als 8 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,82 Prozent in den vergangenen 12 Monaten. Studio City liegt mit einer Rendite von 7,13 Prozent deutlich darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung bei Studio City in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt positiv. Die ausgewerteten Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen zeigen jedoch, dass insbesondere negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer insgesamt neutralen Einschätzung führt.

Die Dividendenrendite von Studio City beträgt aktuell 0 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Hotels Restaurants und Freizeit"-Branche verzeichnet eine Dividendenrendite von 3,21 Prozent, was zu einer Differenz von -3,21 Prozent zur Studio City-Aktie führt und zu einer "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik führt.