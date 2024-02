Studio City Aktie: Kommt jetzt der Schock?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während bei überverkauften Titeln eher Kursgewinne möglich sind. Für Studio City wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis herangezogen. Der RSI7 liegt aktuell bei 98,51 Punkten, was darauf hinweist, dass Studio City überkauft ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 liegt bei 52,59, was bedeutet, dass Studio City weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Studio City-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 6,26 USD. Der letzte Schlusskurs von 6,45 USD weicht somit um +3,04 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 6,42 USD, und auch hier weicht der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (+0,47 Prozent Abweichung) ab. Die Studio City-Aktie erhält somit auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating.

In Bezug auf die fundamentale Analyse weist die Aktie von Studio City ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 89,92 auf, was 82 Prozent höher ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Hotels, Restaurants und Freizeit". Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer "Schlecht"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividende schüttet Studio City eine Dividendenrendite von 0 % aus, was 2,74 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 2,74 %. Somit wird der Ertrag als niedriger eingestuft, was wiederum zur Einstufung "Schlecht" führt.