Studio City Aktie: Finger weg?

Der Aktienkurs von Studio City zeigt eine unterdurchschnittliche Performance im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Zyklische Konsumgüter", wobei die Rendite bei -9,95 Prozent liegt. Dies bedeutet eine Abweichung von mehr als 5 Prozent unter dem Branchendurchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Hotels Restaurants und Freizeit" liegt die Rendite von Studio City mit -4,78 Prozent um 5,17 Prozent darunter, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

Die Anleger-Stimmung in sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ, während in den letzten Tagen vermehrt positive Themen zum Unternehmen diskutiert wurden. Insgesamt wird die Anleger-Stimmung als "Neutral" eingestuft.

Fundamental betrachtet wird die Studio City-Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als überbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis mit 89,92 deutlich über dem Branchen-KGV von 46,98 liegt. Daher wird eine "Schlecht"-Empfehlung auf fundamentaler Basis ausgesprochen.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Studio City-Aktie einen Wert von 85,71 für den RSI7 und 59,26 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.