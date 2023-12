Studio Alice Aktie: DAS muss noch lange nichts bedeuten

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als "überverkauft", zwischen 70 und 100 als "überkauft" und dazwischen als neutral. Der RSI von Studio Alice liegt bei 15,91, was einer "Gut"-Einstufung entspricht. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, steht bei 39,26 und zeigt eine "Neutral"-Einschätzung an. Insgesamt wird die Gesamteinschätzung als "Gut" bewertet.

Die Diskussionen über Studio Alice in den sozialen Medien zeigen keine eindeutige Tendenz. In den letzten Tagen wurden hauptsächlich neutrale Themen diskutiert, was zu der Einschätzung führt, dass das Unternehmen als "Neutral" einzustufen ist.

Auch das Sentiment und der Buzz um Studio Alice deuten auf eine neutrale Bewertung hin. Die Anzahl der Beiträge sowie die Stimmungsänderung ergeben ein langfristiges Bild, das ebenfalls als "Neutral" bewertet wird.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Studio Alice-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 2117,42 JPY liegt. Der letzte Schlusskurs (2094 JPY) weist eine geringe Abweichung auf, weshalb die Aktie auch auf dieser Basis als "Neutral" bewertet wird. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage führt zu einer "Neutral"-Einstufung.

Insgesamt lässt sich also sagen, dass Studio Alice aus technischer Sicht als "Neutral" bewertet wird.