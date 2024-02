Studio Alice Aktie: Wird es jetzt nochmal richtig spannend?

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Studio Alice basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über Studio Alice neutral diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, die das Interesse der Anleger geweckt haben. Aufgrund dieses Stimmungsbildes wird die Aktie heute als "Neutral" eingestuft.

In der technischen Analyse ergibt sich aus den letzten 200 Handelstagen ein Durchschnittsschlusskurs von 2112,57 JPY für die Studio Alice-Aktie. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 2060 JPY, was einer Abweichung von -2,49 Prozent entspricht. Daher wird auch aus charttechnischer Sicht eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt weisen ähnliche Abweichungen auf, wodurch auch auf kurzfristiger Basis ein "Neutral"-Rating vergeben wird.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage liegt bei 83,87 Punkten, was auf eine Überkauft-Situation hinweist und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Gegensatz dazu ist der 25-Tage-RSI weder überkauft noch überverkauft und wird daher als "Neutral" eingestuft, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung für Studio Alice führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Studio Alice zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer Gesamteinstufung als "Neutral" führt.

Insgesamt erhält Studio Alice auf Basis des Anleger-Sentiments, der technischen Analyse und des Relative Strength Index eine "Neutral"-Bewertung.