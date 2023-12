Studio Alice Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse zur Beurteilung, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Studio Alice. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 51,28 Punkte, was darauf hinweist, dass Studio Alice momentan weder überkauft noch überverkauft ist und somit als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 44,51 im neutralen Bereich, wodurch das Wertpapier auch auf dieser Basis mit "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf den gleitenden Durchschnittskurs wird Studio Alice derzeit als "Neutral" eingestuft. Der GD200 des Wertes verläuft bei 2117,08 JPY, während der Kurs der Aktie (2075 JPY) um -1,99 Prozent über diesem Trendsignal liegt. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 2050 JPY zeigt eine Abweichung von +1,22 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt resultiert daraus eine Bewertung als "Neutral".

Die Anleger haben Studio Alice in den vergangenen zwei Wochen mehrheitlich neutral bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen in den sozialen Medien ergab, dass überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden, weshalb die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Neutral" eingestuft wird.

Unsere Analyse zeigt, dass es in der Internet-Kommunikation kaum starke positive oder negative Ausschläge bezüglich Studio Alice gab. Auch die Diskussionsstärke in den sozialen Medien war in den letzten vier Wochen unauffällig. Daher wird die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit "Neutral" bewertet.