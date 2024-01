Studio Alice Aktie: Da kann man verrückt werden!

Die Bewertung von Aktienkursen basiert nicht nur auf harten Faktoren wie Bilanzdaten, sondern auch auf weichen Faktoren wie der Stimmung. Nach einer Analyse der sozialen Plattformen durch unsere Analysten wurde festgestellt, dass die Kommentare zu Studio Alice neutral waren. Auch die Themen, die in den sozialen Medien rund um Studio Alice diskutiert wurden, waren in den letzten Tagen überwiegend neutral. Daher wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der aktuelle Kurs der Studio Alice-Aktie bei 2104 JPY, was einer Entfernung von -0,63 Prozent vom GD200 (2117,28 JPY) entspricht. Dies wird als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 2058,98 JPY, was einem Abstand von +2,19 Prozent entspricht. Somit wird auch der Kurs der Studio Alice-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Studio Alice-Aktie beläuft sich auf 24, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25, der für 25 Tage berechnet wird, liegt bei 32,28 und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt sich daher ein Rating von "Gut".

In den letzten Wochen konnte keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Studio Alice festgestellt werden. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge wurden keine signifikanten Unterschiede festgestellt. Daher wird Studio Alice in Bezug auf das Sentiment und den Buzz als "Neutral" bewertet.

Insgesamt erhält Studio Alice daher die Gesamtbewertung "Neutral" in Bezug auf die verschiedenen Analysemethoden.