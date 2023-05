Studie zur Umsatzsteuersenkung / Preisversprechen - EDEKA-Verbund unterstützt mit günstigen Preisen private Haushalte

Weitere Suchergebnisse zu "Verbund":

Hamburg (ots) -- Finanzielle Entlastung: EDEKA und Netto Marken-Discount geben eigene Preisvorteile möglichst an Verbraucher:innen weiter- Aktuelle Studie bestätigt: EDEKA-Verbund hat auch die Mehrwertsteuersenkung 2020 komplett an Kund:innen Kunden weitergegeben- Vertrauensvolle Nahversorger: EDEKA und Netto garantieren verlässlich günstige Preise und haben seit Anfang 2023 bei über 1.000 Produkten dauerhaft die Preise gesenktDie vergangenen drei Jahre waren für Verbraucher:innen herausfordernd. Auf den Ausbruch der Pandemie folgt ein Krieg in Europa und eine hohe Inflation. Dem EDEKA-Verbund ist es wichtig, seine Kund:innen insbesondere in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten vertrauensvoll mit einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis zu entlasten. Deshalb gibt der Handelsverbund seine Einkaufsvorteile sofern möglich weiter und hat seit Jahresstart 2023 bereits den Preis von insgesamt über 1.000 EDEKA- und Netto-Eigenmarkenartikeln über alle Warengruppen hinweg gesenkt. Diese Preiswürdigkeit und Verlässlichkeit gilt auch für die 2020 eingeführten Steuerentlastungen: Eine neue Studie belegt, dass Verbraucher:innen EDEKA und Netto zu Recht vertrauen. Beide Handelsunternehmen haben die von der Bundesregierung beschlossene Senkung der Mehrwertsteuer im zweiten Halbjahr 2020 vollständig an ihre Kund:innen weitergegeben. Nach der Wiederanhebung der Umsatzsteuersätze wurden die Preise 2021 von ihnen korrekt auf das ursprüngliche Preisniveau um ca. 2 bzw. 3 Prozentpunkte angepasst.Zur Entlastung der Bürger:innen sowie zum Konsumanreiz hat die Bundesregierung 2020 den Umsatzsteuersatz für Lebensmittel gesenkt. Solche wichtigen Maßnahmen zur Steuererleichterung können nur dann etwas bewirken, wenn sie von den Handelsunternehmen an die Menschen tatsächlich korrekt weitergegeben werden."Auf EDEKA und Netto ist Verlass. Uns ist es wichtig, mit fairen Preisen einen günstigen Wocheneinkauf insbesondere aufgrund der steigenden Inflation zu ermöglichen - dazu gehört auch die Weitergabe von Einkaufsvorteilen. Selbstverständlich haben wir 2020 die kompletten Vorteile der von der Bundesregierung beschlossenen Senkung der Mehrwertsteuer zugunsten unserer Kund:innen umgesetzt. Die aktuelle Studie bestätigt, dass wir auch die Wiederanhebung des ursprünglichen Steuersatzes im Jahr 2021 korrekt umgesetzt haben und diese keinesfalls für höhere Preisanpassungen genutzt wurde. Wir stehen für Preiswürdigkeit sowie Verlässlichkeit und wer bei uns einkauft, profitiert von einem bestmöglichen Preis-Leistungs-Verhältnis", so Markus Mosa, Vorstandsvorsitzender der EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG. Zum Hintergrund: Um die Verbraucher:innen aufgrund der wirtschaftlichen Auswirkungen der Corona-Pandemie finanziell zu entlasten, hatte die Bundesregierung vom 1. Juli bis 31. Dezember 2020 die Mehrwertsteuer im Lebensmitteleinzelhandel gesenkt: bei Lebensmitteln von 7 Prozent auf 5 Prozent, bei Getränken von 19 Prozent auf 16 Prozent. Netto Marken-Discount hatte die Preise zusätzlich auf ganze Cent-Beträge abgerundet und damit einen weiteren Einspareffekt ermöglicht.Die Studie in KürzeEine aktuell, im April 2023 veröffentliche Studie* hat untersucht, ob der Preisvorteil im Zeitraum der Umsatzsteuersenkung von EDEKA und Netto korrekt an die Kund:innen weitergegeben und im Anschluss ohne versteckte Preiserhöhungen wieder angepasst wurde. Dazu wurden wöchentlich anhand von Scanner-Daten die Regalpreise von insgesamt 274 Artikeln bei EDEKA (ausgewählte Regionen) und 284 Artikeln (bundesweit) bei Netto Marken-Discount im 2. Halbjahr 2020 mit denjenigen des vorherigen 2. Quartals 2020 verglichen. Hierbei standen besonders häufig verkaufte, beliebte Markenprodukte aus verschiedenen Warengruppen (Lebensmittel und Getränkte) im Fokus. Insgesamt gingen 49 Millionen Beobachtungen in den Preisvergleich ein. Um die üblicherweise starken Preisschwankungen bei Eigenmarken und durch Aktionen auszuschließen, wurden für die Studie ausschließlich die Regalpreise von Markenartikeln herangezogen. Die Studie bestätigt die Preiswürdigkeit und die komplette Weitergabe der Umsatzsteuererleichterung sowie die korrekte Anhebung des Steuersatzes 2021 auf das vorherige Preisniveau ohne Preiserhöhungen. Darüber hinaus bestätigt die Studie erneut den funktionierenden Wettbewerb im deutschen LEH: "Die empirische Evidenz einer vollständigen Weitergabe einer für alle Handelsunternehmen geltenden Steuerveränderung steht ferner im Einklang damit, was unter funktionierendem Wettbewerb zu erwarten wäre - und mithin im Widerspruch zu einer Marktbeherrschung durch die vier großen Handelsunternehmen. Den Verbrauchern kam die Steuersenkung jedenfalls vollständig zugute."*Dr. Lars Wiethaus, Dr. Dominik Fischer, Marcel Wieting (CRA, Charles River Associates): "Hat der Handel die Umsatzsteuersenkung im Jahr 2020 an die Verbraucher weitergegeben?" Eine empirische Untersuchung auf Grundlage von Daten der EDEKA und Netto Marken-Discount, April 2023EDEKA - Deutschlands erfolgreichste Unternehmer-InitiativeDas Profil des mittelständisch und genossenschaftlich geprägten EDEKA-Verbunds basiert auf dem erfolgreichen Zusammenspiel dreier Stufen: Bundesweit verleihen rund 3.500 selbstständige Kaufleute EDEKA ein Gesicht. Sie übernehmen auf Einzelhandelsebene die Rolle des Nahversorgers, der für Lebensmittelqualität und Genuss steht. Unterstützt werden sie von sieben regionalen Großhandelsbetrieben, die täglich frische Ware in die EDEKA-Märkte liefern und darüber hinaus von Vertriebs- bis zu Expansionsthemen an ihrer Seite stehen. Die Koordination der EDEKA-Strategie erfolgt in der Hamburger EDEKA-Zentrale. Sie steuert das nationale Warengeschäft ebenso wie die erfolgreiche Kampagne "Wir lieben Lebensmittel" und gibt vielfältige Impulse zur Realisierung verbundübergreifender Ziele. Mit dem Tochterunternehmen Netto Marken-Discount setzt sie darüber hinaus erfolgreiche Akzente im Discountgeschäft. Fachhandelsformate wie BUDNI oder NATURKIND, die Kooperation mit online-basierten Lieferdiensten wie Picnic und das Großverbrauchergeschäft mit dem EDEKA Foodservice runden das breite Leistungsspektrum des Unternehmensverbunds ab. EDEKA erzielte 2022 mit rund 11.100 Märkten und rund 408.900 Mitarbeiter:innen einen Umsatz von 66,2 Mrd. Euro. Mit rund 19.300 Auszubildenden ist EDEKA einer der führenden Ausbilder in Deutschland.Pressekontakt:EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KGUnternehmenskommunikationTel. 040 / 6377 - 2182E-Mail: presse@edeka.dehttps://verbund.edekaOriginal-Content von: EDEKA ZENTRALE Stiftung & Co. KG, übermittelt durch news aktuell