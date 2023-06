Studie #SHIFTHAPPENS2023: Unternehmen nach wie vor unter Druck / Viele hinken eigenen Plänen weit hinterher

Hamburg (ots) -Auch für das Jahr 2023 zeichnet die Expertenbefragung und Studie #SHIFTHAPPENS (https://www.nordantech.com/de/shifthappens2023), des Hamburger Softwareunternehmens Nordantech ein eher trübes Bild.Im Rahmen der Studie werden Auswirkungen der aktuellen Lage auf das Transformationsgeschehen auf Unternehmensebene beleuchtet. Hierzu wurden Meinungen von über 450 führenden Expert*innen aufbereitet.Polykrise als Herausforderung Nummer 1Unternehmen agieren in Zeiten einer echten Polykrise. Die Auswertungen zeichnen dabei ein deutliches Bild:- Die geopolitische Situation, der Klimawandel, aber auch die weiterhin spürbaren Auswirkungen der Pandemie sind allgegenwärtig- Hohe Preissteigerungsraten, schwächelndes Konsumverhalten, gestiegenen Finanzierungskosten sowie oftmals bestehende Engpässe im Bereich der Vorprodukte und Rohstoffe testen Unternehmen weiterhin in ihrer Resilienz- Nahezu industrieagnostisch reagieren die Unternehmen weiterhin mit Spar- und Effizienzmaßnahmen - Transformationsmaßnahmen werden pausiert- Die Auswirkungen sind drastisch: Knapp 50% der Befragten sprechen von Projektrealisierungsraten unterhalb der 50%-Marke"Das Umfeld ist durch Unsicherheit geprägt. Daher setzen Unternehmen oftmals auf Sparkurse und pausieren nötige Transformations- und Innovationsprojekte. Wie nachhaltig dieser Effekt auch aus volkswirtschaftlicher Sicht ist, bleibt abzuwarten.", kommentiert Dr. Jonas Steeger, CEO von Nordantech, die Ergebnisse.Doch nicht nur die exogenen Faktoren erklären die niedrigen Realsierungsraten. Die Expert*innen berichten mehrheitlich von Schwierigkeiten interner Natur.Wesentliche Gründe sind unter anderem mangelndes Change- und Transformations-Management. Eine maßgebliche Rolle spielt laut Aussage der Expert*innen in diesem Zusammenhang oftmals das sog. Projekt Management Office (PMO) und auch Beratungsunternehmen. Letztere schlagen die Initiierung eines PMO so die Expert*innen regelmäßig vor - denn nur selten besteht dieses Organ bereits. Die Studie widmet diesem Themenfeld einige Sonderauswertungen.Pressekontakt:Bettertrust GmbHMatthias Buckm.buck@bettertrust.deOriginal-Content von: Nordantech Solutions GmbH, übermittelt durch news aktuell