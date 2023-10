Studie: China holt bei Innovationen rasant auf

KöLN (dts Nachrichtenagentur) - Die chinesische Wirtschaft wird mit innovativen Technologien immer erfolgreicher. Auch in Deutschland melden chinesische Unternehmen mehr Patente an - und holen in bestimmten Bereichen deutsche Firmen ein, wie eine Auswertung des Instituts der deutschen Wirtschaft (IW) zeigt, über die das "Handelsblatt" berichtet. Die Forscher haben chinesische Patentanmeldungen mit Wirkung für Deutschland untersucht.

Die Analyse bezieht sich auf die Jahre 2010 bis 2019, es sind aufgrund der langen Meldefristen die aktuellsten verfügbaren Zahlen. Demnach sind besonders die chinesischen Anmeldungen in den Bereichen Biotechnologie und Kraftfahrzeuge in den vergangenen Jahren nach oben geschossen. Im Bereich Biotechnologie hat sich die Zahl der Patentanmeldungen aus China innerhalb von zehn Jahren (2010-2019) versiebenfacht. Die entsprechenden Anmeldungen aus Deutschland gingen im gleichen Zeitraum um 16 Prozent zurück. "Mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit" werde China Deutschland noch vor dem Ende des laufenden Fünfjahresplans im Jahr 2025 in der Biotechnologie deutlich überholt haben, heißt es in der Studie. Bei Kraftfahrzeugen haben sich die chinesischen Patente sogar verzehnfacht. "China hat innerhalb kürzester Zeit dank massiver finanzieller Unterstützung vom Staat für seine Unternehmen und Forschungseinrichtungen bei den Patentanmeldungen aufgeholt", sagte IW-Forscher Oliver Koppel. "Eine solche Innovationsdynamik haben wir noch nie bei einem anderen Land gesehen."

