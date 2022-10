Studie: Anreiz zur nachhaltigen Unternehmensführung steigt

Weitere Suchergebnisse zu "DAX":

HAMBURG (dpa-AFX) - Das Thema Nachhaltigkeit kommt zunehmend auf der Vorstandsebene deutscher börsennotierter Unternehmen an. Laut einer am Mittwoch veröffentlichten Studie nimmt die Motivation zu, ein Unternehmen entsprechend der Themen Umwelt (Environment), Soziales und Gesellschaft (Social) sowie Unternehmensführung (Governance) zu leiten. Dabei spielen sowohl eingeführte Messgrößen in der variablen Vergütung des Managements eine Rolle, als auch geschaffene Vorstandsressorts mit entsprechendem Fokus auf Nachhaltigkeit und die Besetzung der Gremien mit weiblichen Führungskräften. Außerdem schauen Investoren vermehrt auf einschlägige Ratings.

Für die Studie mit dem Titel "Nachhaltigkeit im Wandel" haben die Wirtschaftsprüfungsgesellschaft BDO und die Beratungsgesellschaft Kirchhoff Consult die bis zum 30. Juni 2022 erschienen Nachhaltigkeitsberichte sowie nicht-finanzielle Erklärungen der 160 Unternehmen aus Dax , MDax und SDax analysiert./lew/jcf/he