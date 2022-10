Studie: APCOA zum besten Parkhausbetreiber Deutschlands gewählt

Stuttgart (ots) -- Repräsentative Befragung basiert auf 47.500 Urteilen von Kund:innen- Institut ServiceValue untersuchte 270 Dienstleister aus 21 KategorienAPCOA Parking Deutschland ist aus Sicht der Kund:innen Deutschlands bester Parkhausbetreiber. Das geht aus dem Ranking "Deutschlands beste Dienstleister - Logistik, Energie & Mobilität" hervor. Dafür hat das Forschungsinstitut ServiceValue im Auftrag des Handelsblatts Verbraucher:innen insgesamt 270 Dienstleister aus 21 Kategorien im Vergleich zur Konkurrenz bewerten lassen. Insgesamt basiert die repräsentative Untersuchung auf 47.500 Urteilen von Kund:innen, die in den vergangenen 24 Monaten Leistungen von den zu bewertenden Dienstleistern in Anspruch genommen haben.In der Kategorie Parkhausbetreiber belegt APCOA bei den Bewertungen als bester Dienstleister den ersten Platz. Dabei bewerteten 14,57 Prozent der Kund:innen APCOA als besten Parkhausbetreiber. Auch beim berechneten Mittelwert liegt APCOA vorn."Wir bei APCOA arbeiten jeden Tag daran, die bestmögliche Dienstleistung zu erbringen, sei es vor Ort, als auch in unseren Leitzentralen. Dabei setzen wir auf Innovationen, um unsere Services immer weiter zu verbessern und auch das Parken zu vereinfachen", sagt Anja Müller, Director Operations bei APCOA Parking Deutschland. "Dazu gehören zum Beispiel unsere APCOA FLOW-App und die Kennzeichenerkennung, mit denen wir Kund:innen ein ticketloses Parkerlebnis ermöglichen. Mit unserem stetig wachsenden Urban-Hubs-Netzwerk bieten wir zudem in unseren Parkhäusern Zugang zu Services, die ein bequemeres und nachhaltigeres Leben in der Stadt ermöglichen. Wir freuen uns sehr, dass all dies den Kund:innen gefällt und sie uns zum besten Parkhausbetreiber gewählt haben."Pressekontakt:Claudia Knoll | Director MarketingAPCOA PARKING Deutschland GmbHLuftfrachtzentrum 605/5 in 70629 Stuttgartpresse@apcoa.deAgenturkontakt:Faktenkontor GmbHDennis LindTelefon: +49 (0) 40 253185129E-Mail: Dennis.Lind@faktenkontor.deOriginal-Content von: APCOA Parking Deutschland GmbH, übermittelt durch news aktuell