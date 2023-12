Stryve Foods tut es schon wieder?

Der Relative Strength Index (RSI) misst die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit und dient als Indikator für überkaufte oder unterkaufte Aktien. Der RSI der Stryve Foods-Aktie der letzten 7 Tage liegt bei 81, was auf eine Überkaufung hinweist und zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Im Vergleich dazu liegt der RSI der letzten 25 Tage bei 54,3, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Insgesamt ergibt sich nach RSI-Bewertung also eine "Schlecht"-Einstufung für Stryve Foods.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Stryve Foods wurde in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv bewertet, basierend auf der Auswertung verschiedener Kommentare und Wortmeldungen in sozialen Medien. Auch in den letzten Tagen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung bezüglich Stryve Foods zeigen eine durchschnittliche Aktivität und kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der letzte Schlusskurs der Stryve Foods-Aktie sowohl deutlich unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt. Dadurch erhält die Aktie auch in diesem Punkt eine "Schlecht"-Bewertung.

Insgesamt ergibt sich daher eine negative Einschätzung für die Stryve Foods-Aktie basierend auf den verschiedenen Bewertungskriterien.

Stryve Foods kaufen, halten oder verkaufen?

Wie wird sich Stryve Foods jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Stryve Foods-Analyse.

Stryve Foods: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...