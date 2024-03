Stryve Foods Aktie: Das ist ein Knall!

Die Stryve Foods hat in den letzten Tagen eine negative Kursentwicklung verzeichnet, wobei der aktuelle Kurs von 1,24 USD um -22,98 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Auch auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie als "Schlecht" eingestuft, da die Distanz zum GD200 sich auf -68,77 Prozent beläuft. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength-Index (RSI) für die Stryve Foods zeigt ebenfalls eine Negativeinstufung. Der RSI liegt bei 82,26 und der RSI25 bei 67,76, was zu den Bewertungen "Schlecht" bzw. "Neutral" führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet zeigt die Aktie von Stryve Foods auch eine negative Entwicklung. Die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität ist unterdurchschnittlich, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Des Weiteren weist die Rate der Stimmungsänderung kaum Änderungen auf, was zu einem "Neutral"-Rating führt.

Das Anleger-Sentiment für die Aktie von Stryve Foods ergibt insgesamt eine "Neutral"-Bewertung, da positive Meinungen vorherrschen und der Meinungsmarkt sich weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um die Aktie beschäftigt.

Insgesamt ergibt sich somit eine negative Einschätzung der Stryve Foods Aktie aus technischer und sentimentaler Sicht.