Stryve Foods Aktie: Was soll das denn werden?

Die technische Analyse der Stryve Foods-Aktie zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 5,32 USD liegt. Der aktuelle Schlusskurs von 2,53 USD weicht somit um -52,44 Prozent ab, was aus charttechnischer Sicht als "Schlecht" bewertet wird. Betrachtet man den Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich ein Wert von 2,64 USD, was einer Abweichung von -4,17 Prozent entspricht. Auf dieser kurzfristigeren Analysebasis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend erhält die Stryve Foods-Aktie für die einfache Charttechnik also ein "Neutral"-Rating.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls ein wichtiger Indikator und zeigt, dass in den sozialen Medien vor allem positive Meinungen zur Aktie von Stryve Foods veröffentlicht wurden. Die Diskussionen im Meinungsmarkt haben sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Stryve Foods befasst, was insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) ordnet der Stryve Foods-Aktie ein "Neutral"-Rating zu, basierend auf einem RSI7-Wert von 55,56 und einem RSI25-Wert von 66,84. Dies bedeutet, dass die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie in verschiedenen Zeiträumen als neutral eingestuft werden.

Die Analyse der Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Stryve Foods in den letzten Wochen kaum verändert hat. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien hat in den letzten vier Wochen abgenommen, was auf ein sinkendes Interesse der Marktteilnehmer an dieser Aktie hinweist. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit "Schlecht" bewertet.