Stryve Foods Aktie: War die Aufregung umsonst?

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse genutzt, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Für Stryve Foods wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt aktuell bei 40,32 Punkten, was darauf hinweist, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI zeigt mit einem Wert von 61,35 an, dass Stryve Foods weder überkauft noch überverkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für beide Zeiträume.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde positiv über Stryve Foods diskutiert, an acht Tagen überwogen positive Themen. In den vergangenen Tagen drehte die Stimmung jedoch zu überwiegend negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es bei Stryve Foods in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung. Die Masse der Marktteilnehmer zeigt eine Tendenz zu besonders positiven Themen, was zu einer Bewertung von "Gut" führt. Die Stärke der Diskussion wurde hingegen neutral bewertet.

In der technischen Analyse liegt der Kurs von Stryve Foods bei 2,6 USD und ist -1,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage entfernt, was zu einer "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage wird die Aktie jedoch aufgrund der Distanz zum GD200 von -51,94 Prozent als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" bewertet.