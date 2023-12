Stryve Foods Aktie: Kommen hier irgendwann auch wieder bessere Zeiten?

Die Stryve Foods-Aktie hat in der technischen Analyse gemischte Signale erhalten. Der aktuelle Kurs von 2,53 USD liegt 57,34 Prozent unter dem GD200 (5,93 USD), was als "Schlecht"-Signal bewertet wird. Auch der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, zeigt mit einem Kurs von 2,77 USD ein "Schlecht"-Signal an, da der Abstand -8,66 Prozent beträgt. Somit ergibt sich insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs von Stryve Foods.

Das Anleger-Sentiment für die Stryve Foods-Aktie ist hingegen positiv. In den sozialen Medien wurden vorwiegend positive Meinungen veröffentlicht, und positive Themen rund um Stryve Foods wurden verstärkt diskutiert. Daher wird die Analyse der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt gemischte Signale für die Stryve Foods-Aktie. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 84, was auf ein "überkauft"-Rating hindeutet. Der RSI der letzten 25 Tage liegt hingegen bei 49,45, was als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Schlecht"-Rating.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den vergangenen vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen festgestellt. Die Kommunikationsfrequenz blieb ebenfalls stabil. Daher wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe als "Neutral" bewertet.