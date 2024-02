Stryker Aktie: Das ist Wahnsinn!

Der Aktienkurs von Stryker hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,78 Prozent erzielt, was 30,29 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors (-6,51 Prozent) liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" von 4,44 Prozent, liegt Stryker aktuell 19,34 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

In Bezug auf fundamentale Kriterien liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stryker bei 24, was im Vergleich zu Werten aus derselben Branche (KGV von 101,19) unter dem Durchschnitt liegt. Aus fundamentalen Gesichtspunkten wird Stryker daher als unterbewertet eingestuft und erhält folglich eine "Gut"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie (GD200) der Stryker bei 289,91 USD verläuft, während der Aktienkurs selbst bei 349,42 USD liegt, was einem Abstand von +20,53 Prozent entspricht. Im Vergleich dazu hat der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage (GD50) derzeit ein Niveau von 309,99 USD angenommen, was einer Differenz von +12,72 Prozent entspricht. Basierend auf diesen beiden Zeiträumen erhält die Stryker-Aktie insgesamt ein "Gut"-Signal.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wurde eine mittlere Aktivität in Bezug auf die Diskussion über Stryker gemessen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt jedoch eine negative Veränderung, weshalb das langfristige Stimmungsbild insgesamt als "Schlecht" eingestuft wird.