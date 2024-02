Stryker Aktie: Das darf sich kein Anleger entgehen lassen!

Die Analysteneinschätzung für die Stryker-Aktie liegt aktuell bei "Gut", basierend auf 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine neuen Analystenupdates im letzten Monat. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten beträgt 307,43 USD, was einem Abwärtspotenzial von -11,55 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung. Insgesamt erhält Stryker daher eine "Neutral"-Bewertung in dieser Hinsicht.

Das Anleger-Sentiment ist positiv, wie aus Diskussionen in den sozialen Medien hervorgeht. Mehrheitlich positive Meinungen wurden veröffentlicht, und der Meinungsmarkt beschäftigte sich vor allem mit den positiven Themen rund um Stryker. Die kommunikativen Tätigkeiten zeigen insgesamt ein "Gut"-Signal, mit sieben "Gut"- und keinem "Schlecht"-Signal.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Stryker-Aktie bei 291,06 USD verläuft, was als "Gut" eingestuft wird. Der Aktienkurs selbst liegt mit 347,56 USD 19,41 Prozent darüber. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage ergibt sich ein positiver Befund, was ebenfalls zu einem "Gut"-Signal führt.

In Bezug auf den Branchenvergleich hat die Stryker-Aktie im letzten Jahr eine Rendite von 23,78 Prozent erzielt, was 29,65 Prozent über dem Durchschnitt des Gesundheitspflege-Sektors liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche beträgt 2,5 Prozent, wobei Stryker aktuell 21,28 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

