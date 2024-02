Stryker Aktie: Der absolute Durchbruch - ein richtiger Knaller

Die Stryker-Aktie wird von Analysten aktuell positiv bewertet, wobei das Rating aus 5 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen besteht. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten besagt, dass das Wertpapier ein Abwärtspotential von -12,95 Prozent hat, was zu einer "Schlecht"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält Stryker eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Stryker-Aktie überverkauft ist, sowohl im letzten 7-Tage-Zeitraum als auch im letzten 25-Tage-Zeitraum. Daher erhält das Wertpapier ein "Gut"-Rating für den RSI.

Die technische Analyse mittels des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses ergibt, dass die Stryker-Aktie auf kurz- und langfristiger Basis ebenfalls mit einem "Gut"-Rating bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz um die Aktie zeigt sich, dass die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung für Stryker weist jedoch eine positive Veränderung auf, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Stryker-Aktie bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut".