Stryker Aktie: Tolle Nachrichten für alle Bullen!

Derzeit schüttet Stryker niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör. Der Unterschied beträgt 90,31 Prozentpunkte (1,13 % gegenüber 91,45 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die technische Analyse wird berichtet, dass die trendfolgenden Indikatoren ein positives Bild zeichnen. Der gleitende Durchschnitt der letzten 200 Handelstage beträgt 290,44 USD, während der letzte Schlusskurs bei 349,3 USD liegt. Dies entspricht einer Abweichung von +20,27 Prozent, was der Stryker-Aktie eine "Gut"-Bewertung einbringt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 312,33 USD, wobei der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +11,84 Prozent über diesem Wert liegt. Auch für diesen Indikator erhält die Stryker-Aktie ein "Gut"-Rating. Insgesamt wird Stryker auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Gut"-Rating versehen.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien ist überwiegend positiv, wobei neun positive und zwei negative Tage zu verzeichnen waren. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt.

In fundamentalen Aspekten zeigt sich, dass das aktuelle KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von Stryker bei 24,92 liegt, was unter dem Branchendurchschnitt von 100,8 liegt. Daher wird die Aktie als unterbewertet angesehen und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.