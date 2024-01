Stryker Aktie: Lieber erstmal halten!

Weitere Suchergebnisse zu "Auto Trader Group":

Die Dividendenpolitik von Stryker wird von unseren Analysten als "Schlecht" bewertet, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs aktuell bei -88,43 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" liegt.

In Bezug auf den Aktienkurs erzielte Stryker in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 23,78 Prozent, was im Branchenvergleich eine Underperformance von -12,17 Prozent bedeutet. Innerhalb des "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Bereichs lag die Performance von ähnlichen Aktien im Durchschnitt bei 35,96 Prozent. Im Vergleich dazu liegt die Rendite im "Gesundheitspflege"-Sektor bei 24,93 Prozent, und Stryker lag 1,15 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Aufgrund dieser Unterperformance im Branchenvergleich und der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich erhält Stryker in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating.

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) wird die Aktie von Stryker als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 24,92 insgesamt 75 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör", der 99,75 beträgt. Aus fundamentaler Sicht erhält die Aktie daher die Einstufung "Gut".

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der Relative Strength-Index (RSI) von Stryker einen Wert von 47,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25, bezogen auf einen Zeitraum von 25 Tagen, liegt bei 47,18 und bestätigt ebenfalls eine "Neutral"-Einschätzung auf diesem Niveau. Aufgrund dieser Werte ergibt sich eine Gesamteinschätzung von "Neutral" für Stryker.