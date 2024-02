Stryker Aktie: Hier kommen die nächsten guten Nachrichten!

Der Aktienkurs von Stryker hat im Vergleich zum Vorjahr eine Rendite von 35,63 Prozent erzielt, was 39,71 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Der durchschnittliche jährliche Ertrag für Aktien im Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör beträgt 5,01 Prozent, und Stryker liegt aktuell 30,63 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung gegenüber Stryker hat sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer positiven Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsstärke in den sozialen Medien wurde keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen gemessen, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Gut" bewertet.

Die Analysten bewerten die Aktie von Stryker auf langfristiger Basis als "Gut", wobei von insgesamt 18 Analysten 5 eine positive, 3 eine neutrale und keine eine negative Bewertung abgegeben haben. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 307,43 USD, was einer Erwartung von -12,78 Prozent entspricht und somit zu einer neutralen Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass der Schlusskurs der Stryker-Aktie sowohl über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (20,67 Prozent Abweichung) als auch über dem der letzten 50 Handelstage (10,71 Prozent Abweichung) liegt. Auf dieser Grundlage wird die Aktie in der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

