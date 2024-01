Stryker Aktie: Es ist nicht so schlimm wie es aussieht!

Die technische Analyse zeigt, dass der Aktienkurs von Stryker derzeit um +4,22 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die letzten 200 Tage betrachtet, wird die Aktie jedoch positiv bewertet, da die Distanz zum GD200 bei +5,09 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie also aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zu anderen Unternehmen aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche hat Stryker in den letzten 12 Monaten eine Performance von 23,78 Prozent erzielt. Dies ist jedoch eine Underperformance von -12,17 Prozent im Branchenvergleich. Im Vergleich zum gesamten "Gesundheitspflege"-Sektor liegt die Rendite von Stryker um 1,15 Prozent unter dem Durchschnittswert, was zu einer "Neutral"-Bewertung in dieser Kategorie führt.

Langfristig betrachtet wird die Stryker-Aktie von Analysten positiv eingeschätzt, mit 11 positiven Bewertungen, 4 neutralen und keiner negativen. Es liegen jedoch keine aktuellen Analystenupdates vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 295,71 USD und würde somit zu einer leichten negativen Performance führen, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Dividendenpolitik von Stryker erhält eine negative Bewertung, da das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs eine Differenz von -88,43 Prozent zum Branchendurchschnitt aufweist. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen in diesem Bereich eine "Schlecht"-Bewertung von den Analysten.