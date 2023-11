Stryker Aktie: Alles andere als uninteressant …

Der Aktienkurs von Stryker verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 31,07 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör"-Branche im Durchschnitt um 22,94 Prozent, was einer Outperformance von +8,13 Prozent für Stryker entspricht. Im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die mittlere Rendite bei 70,9 Prozent, wobei Stryker um 39,84 Prozent unter diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der Überperformance im Branchenvergleich und der Unterperformance im Sektorvergleich wird Stryker in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In den letzten Wochen gab es eine Zunahme an positiven Kommentaren über Stryker in den sozialen Medien. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen positiven Trend, was zu einer "Gut"-Bewertung der Aktie durch die Redaktion führt. Die vermehrten Diskussionen und die steigende Aufmerksamkeit führen insgesamt zu einem "Gut"-Rating für die Aktie.

Aus fundamentaler Sicht beträgt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Stryker 24. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Gesundheitswesen Ausrüstung und Zubehör" im Durchschnitt ein KGV von 54. Daher wird die Aktie aus fundamentalen Gesichtspunkten als unterbewertet eingestuft und erhält in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

In Bezug auf die technische Analyse ist der Kurs von Stryker mit 294,37 USD inzwischen +7,14 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Neutral" betrachtet, da die Distanz zum GD200 sich auf +4,43 Prozent beläuft. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Gut" eingestuft.