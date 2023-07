Strukturwandel beim Einkaufen - der Einzelhandel erfindet sich neu

Berlin (ots) -Differenzierte Bewertung von Einzelhandelsimmobilien nötig - HypZert stellt neue Studie vorDer Transformationsdruck auf den Einzelhandelssektor ist hoch wie nie: Die Corona-Pandemie wirkte als ein Trendbeschleuniger für ein verändertes Konsumverhalten. Ein beschleunigter Lebensstil, Shoppen übers Smartphone, aber auch eine alternde Gesellschaft und Fortzüge aus den Metropolen in deren Speckgürtel verändern die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen und damit auch die Vorstellungen von dem, was eine Stadt ausmacht. So wie sich dadurch die Konzepte und Standorte des Einzelhandels verändern, verändert der Einzelhandel seine Ansprüche an die Immobilie und ihre Lage.Die aktuelle Studie "Bewertung von Einzelhandelsimmobilien" der HypZert Fachgruppe "Einzelhandel" bietet für Immobiliensachverständige eine vollständige Aktualisierung der bewährten Datenblätter zu verschiedenen Betriebstypen mit aktuellen Immobilien- und Marktdaten, insbesondere vor dem Hintergrund der mittlerweile nahezu vollständig zurückgenommenen Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie, der deutlich gestiegenen Baukosten, der Zinswende sowie der Novelle der BelWertV vom Oktober 2022.Zudem werden die Chancen und Risiken von Standorten und Branchen erläutert, da Gutachterinnen und Gutachter mehr denn je Aspekte wie Konkurrenz, Standort und Lage, Cashflow, Mietverträge und die Strategie des jeweiligen Händlers beachten und analysieren müssen.Reiner Lux, HypZert Geschäftsführer, führt aus: "Die Studien der HypZert Fachgruppen sind ein hoch geschätztes Hilfsmittel für die Arbeit der Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Mit ihren soliden Analysen und gut recherchierten Kenngrößen leisten die Studien einen wichtigen Beitrag zur Qualität in der Bewertung von Spezialimmobilien gerade auch in Umbruchzeiten."Neben der Kategorisierung von Betriebstypen wie Drogeriemarkt, City-Supermarkt oder Fachmärkten, Definitionen und der Erläuterung rechtlicher Aspekte bietet die Publikation eine nützliche Checkliste und konkrete Empfehlungen für die Immobilienbewertung.Der Einzelhandel muss in besonderem Maße auf gesellschaftliche Umbrüche und Trends reagieren, um für die Konsumenten attraktiv zu bleiben.Erfolgversprechend sind vor allem Mehrfachnutzungen der Immobilien - ein "mixed use-Ansatz" gewährleistet nicht nur, Besorgungen effizient zu erledigen, sondern auch soziale Interaktion. Dies gilt nicht nur für die einzelne Immobilie, sondern auch für ganze Quartiere: die Funktionsmischung führt zu einer höheren Aufenthaltsqualität. Solche Aspekte zu berücksichtigen, macht die Bewertung von Shopping-Immobilien immer komplexer. Generell sollte sehr genau zwischen den verschiedenen Konzepten und Lagen differenziert werden: nicht nur zwischen Non-food und dem wesentlich resilienteren Lebensmitteleinzelhandel bestehen große Unterschiede.Die aktuelle Studie - in der nunmehr sechsten Bearbeitung - kann über den HypZert Shop unter www.hypzert.de bezogen werden.Über die HypZertDie HypZert GmbH ist die führende Zertifizierungsstelle für Immobiliengutachterinnen und -gutachter. Sie ist eine Gesellschaft der Spitzenverbände der deutschen Finanzwirtschaft und zertifiziert seit 1996 Immobiliengutachter/innen nach Kriterien der ISO/IEC 17024.Das Fachwissen von Gutachtern für Spezialthemen bündelt HypZert in elf Fachgruppen. Die Fachgruppe Einzelhandel wurde 2006 gegründet und veröffentlichte im Herbst 2007 die erste Auflage der Studie "Bewertung von Einzelhandelsimmobilien."Pressekontakt:Reiner LuxHypZert GmbHT +49 30 206 229 0E lux@hypzert.deOriginal-Content von: HypZert GmbH, übermittelt durch news aktuell