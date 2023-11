Structured Products CorTS Peco Energy Capital I Aktie: Wer hätte das gedacht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit ein guter Anzeiger für überkaufte oder unterkaufte Titel ist. Für die Corts For Peco Energy Capital III-Aktie beträgt der RSI der letzten 7 Tage 41, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 7-Tage-RSI wird mit dem Wert des RSI auf 25-Tage-Basis verglichen, der bei 50,1 liegt, was auch zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung eine neutrale Bewertung für Corts For Peco Energy Capital III.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Corts For Peco Energy Capital III-Aktie beträgt 28,85 USD, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 28,35 USD, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. In Summe wird Corts For Peco Energy Capital III auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem neutralen Rating versehen.

Die Analyse von Sentiment und Buzz zeigt, dass die Stimmung für Corts For Peco Energy Capital III in den letzten Wochen kaum verändert hat, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität, was zu einer weiteren neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating versehen.

Die Analyse der Anleger-Stimmung in den sozialen Medien zeigt, dass Corts For Peco Energy Capital III in den vergangenen zwei Wochen überwiegend negativ bewertet wurde, was zu einer schlechten Einstufung führt. Die überwiegende Anzahl von neutralen Themen rund um den Wert führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene eine schlechte Einstufung erzeugt.

Insgesamt erhält die Corts For Peco Energy Capital III-Aktie aufgrund der verschiedenen Analysen eine neutrale bis schlechte Bewertung.