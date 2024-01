China Merchants Bank Aktie: Heikles Investment oder sichere Bank?

Weitere Suchergebnisse zu "China Merchants Bank":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen berücksichtigt. Ein Wert zwischen 0 und 30 wird als „überverkauft“ betrachtet, während ein Wert zwischen 70 und 100 als „überkauft“ gilt. Der RSI der China Merchants Bank liegt derzeit bei 30,81, was als „Neutral“ eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 65,27 und deutet ebenfalls auf eine „Neutral“-Einschätzung hin.

Im Vergleich zu anderen Aktien des Finanzsektors hat die China Merchants Bank im letzten Jahr eine Rendite von -21,09 Prozent erzielt, was 23,19 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die durchschnittliche jährliche Rendite für Aktien aus dem Bereich Handelsbanken beträgt -1,43 Prozent, wobei die China Merchants Bank aktuell 19,66 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als „Schlecht“ bewertet.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass die Stimmungen rund um die China Merchants Bank insgesamt positiv sind. In den letzten Wochen gab es viele positive Meinungen und Themen rund um den Wert. Allerdings wurden auch acht negative Handelssignale ermittelt, was zu einer abschließenden Einstufung als „Schlecht“ führt.

Aus charttechnischer Sicht weist die China Merchants Bank-Aktie eine Abweichung von -13,95 Prozent beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage auf, was zu einer „Schlecht“-Bewertung führt. Beim gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt die Abweichung bei -4,86 Prozent, was zu einem „Neutral“-Rating führt.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung für die China Merchants Bank-Aktie, wobei die Anlegerstimmung als „Gut“ bewertet wird, während die technische Analyse zu einer neutralen bis schlechten Bewertung führt.