Strong Petrochemical-Anleger wird’s freuen!

Die Strong Petrochemical-Aktie weist eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was 7,33 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Branche "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch" hat eine durchschnittliche Dividendenrendite von 7 Prozent. Aufgrund dieser Zahlen wird die Aktie als eher unrentables Investment betrachtet und erhält von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung.

In fundamentalen Aspekten wird Strong Petrochemical im Vergleich zum Branchendurchschnitt als überbewertet angesehen. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie liegt bei 57,84, was einen Abstand von 318 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,82 bedeutet. Aufgrund dieser Daten wird die Aktie auf fundamentaler Basis ebenfalls mit "Schlecht" bewertet.

Die technische Analyse zeigt, dass die 200-Tage-Linie der Strong Petrochemical bei 0,16 HKD liegt, was der Aktie die Einstufung "Gut" einbringt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 0,22 HKD, was einen Abstand von +37,5 Prozent zur GD200-Linie bedeutet. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der Aktienkurs derzeit bei 0,22 HKD, was einem "Neutral"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet daher "Gut".

Im Branchenvergleich der Aktienkurse zeigt sich, dass die Strong Petrochemical-Aktie eine Rendite von 18,82 Prozent verzeichnet, was mehr als 25 Prozent über der durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Energie" liegt. Die "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von -6,18 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, wobei Strong Petrochemical mit 25 Prozent deutlich darüber liegt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating.