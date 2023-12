Strong Petrochemical Aktie: Mit so guten Zahlen hat keiner gerechnet!

Weitere Suchergebnisse zu "Prudential":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Bereich von 0 bis 100. Der RSI von Strong Petrochemical beträgt 12,82, was als "Gut" bewertet wird. Der RSI25 beläuft sich auf 25,81, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt. Insgesamt erhält Strong Petrochemical also ein "Gut"-Rating.

Bei der technischen Analyse werden trendfolgende Indikatoren verwendet, um zu bestimmen, ob sich ein Wertpapier in einem Auf- oder Abwärtstrend befindet. Ein solcher Indikator ist der gleitende Durchschnitt, der für Strong Petrochemical bei 0,15 HKD liegt. Da der letzte Schlusskurs bei 0,167 HKD liegt, wird dies als Abweichung von +11,33 Prozent bewertet und Strong Petrochemical erhält eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 0,11 HKD wird mit einer Abweichung von +51,82 Prozent bewertet, was zu einer weiteren "Gut"-Einstufung führt.

Beim Sentiment und Buzz zählt die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz zu den weichen Faktoren bei der Aktienbewertung. Die Diskussionsintensität von Strong Petrochemical war dabei üblich, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Strong Petrochemical also ein "Neutral"-Rating.

In fundamentaler Hinsicht beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Strong Petrochemical aktuell 57,84, was 393 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und daher eine "Schlecht"-Bewertung erhält.