Strong Petrochemical Aktie: Lieber erstmal halten!

Die Aktie von Strong Petrochemical weist derzeit eine Dividendenrendite von 0 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,26 % im Bereich "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch". Dies führt zu einer Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende. Auch das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt mit einem Wert von 57,84 deutlich über dem Branchenmittel von 13,67, was zu einer Überbewertung führt und die Einstufung als "Schlecht"-Empfehlung zur Folge hat.

Das Anleger-Sentiment bezüglich Strong Petrochemical war in den letzten zwei Wochen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. Auch in den letzten ein, zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer "Neutral"-Einschätzung für die Aktie führt. Insgesamt erhält Strong Petrochemical auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers eine "Neutral"-Bewertung.

Im Branchenvergleich hat Strong Petrochemical in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von 47,24 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Öl Gas & Kraftstoffverbrauch"-Branche im Durchschnitt um -2,53 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +49,77 Prozent für Strong Petrochemical im Branchenvergleich, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt. Der "Energie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -2,53 Prozent im letzten Jahr, und Strong Petrochemical lag 49,77 Prozent über diesem Durchschnittswert.