Strong Petrochemical Aktie: Hammer-Nachricht!

Die Strong Petrochemical-Aktie wird derzeit als überbewertet eingestuft, da sie mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 57,84 gehandelt wird, was einem Abstand von 324 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 13,65 entspricht. Daher erhält die Aktie auf fundamentaler Basis eine "Schlecht"-Empfehlung.

In Bezug auf die technische Analyse ergibt sich eine positive Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 0,17 HKD weist eine Abweichung von +45,88 Prozent zum aktuellen Kurs von 0,248 HKD auf, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 0,22 HKD um +12,73 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität ergibt ein neutrales Bild. Es gab keine bedeutende Tendenz in der Stimmungslage der Anleger, und die Intensität der Diskussionen über das Unternehmen hat sich nicht signifikant verändert. Daher erhält die Strong Petrochemical-Aktie ein "Neutral"-Rating in Bezug auf das Sentiment und den Buzz.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Strong Petrochemical derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt. Der Unterschied beträgt 7,26 Prozentpunkte (0 % gegenüber 7,26 %), was zu einer Einstufung der Dividendenpolitik als "Schlecht" führt.