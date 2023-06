Stromausfälle in der ukrainischen Hauptstadt Kiew

KIEW (dpa-AFX) - In der ukrainischen Hauptstadt Kiew ist es zu größeren Stromausfällen gekommen. Laut Angaben der Militärverwaltung der Dreimillionenstadt waren am Mittwoch rund 100 000 Haushalte von Abschaltungen betroffen. Bilder zeigten zudem stillstehende Straßenbahnen. Als Ursache für den ausgefallenen Strom in fünf Stadtbezirken wurde ein "Systemausfall im Stromnetz" genannt. Dem Stromversorger DTEK zufolge sei auch das Kiewer Umland betroffen.

Tags zuvor hatte es bereits in mehreren Stadtteilen der Hauptstadt kurzzeitig Stromausfälle gegeben. Dem war eine Attacke russischer Drohnen vorangegangen. Behördenangaben zufolge wurden jedoch alle feindlichen Ziele abgefangen.

Die Ukraine wehrt seit fast 16 Monaten eine russische Invasion ab. Russland hatte dabei im vergangenen Herbst und Winter gezielt die Stromversorgung und dabei insbesondere Umspannwerke mit Raketen und Kampfdrohnen angegriffen. Seit dem Ende der Heizsaison im Frühjahr hatte es jedoch keine größeren Blackouts mehr gegeben./ast/DP/tih