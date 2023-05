Stroeer: Das wahre Kursziel bei 59,16 €

Das Unternehmen Stroeer hat gestern einen Rückgang von -1,23% am Finanzmarkt verzeichnet. In den vergangenen fünf Handelstagen waren es insgesamt -0,12%. Der Markt scheint derzeit relativ pessimistisch gestimmt zu sein.

Nach Meinung von Bankanalysten ist die Aktie von Stroeer aktuell nicht richtig bewertet. Das mittelfristige Kursziel der Aktie liegt bei 59,16 €. Wenn die Bankanalysten Recht behalten, eröffnet das ein Kurspotenzial in Höhe von +22,54%. Allerdings sind nicht alle Analysten dieser Einschätzung gefolgt.

• Am 05.05.2023 legte die Aktie um -1,23% zu

• Das mittelfristige Kursziel beträgt 59,16 €

• Vier Analysten sehen die Aktie als starken Kauf an und vier weitere geben eine Kaufempfehlung aus

• Sieben Experten setzen auf Halten

• Drei Analysten empfehlen zum Verkauf

• Guru-Rating bleibt unverändert mit einer...