Stroeer: Das wahre Kursziel bei 57,12 EUR

Die Aktie von Stroeer hat das Potenzial, um +34,02% zu steigen. Die Bankanalysten sind der Meinung, dass das wahre Kursziel bei 57,12 EUR liegt.

• Am 21.07.2023 musste die Aktie einen Rückschlag von -1,39% hinnehmen

• Vier Analysten empfehlen den Kauf der Aktie

• Der Guru-Rating-Wert von Stroeer ist nun auf 3,53 gestiegen

Gestern fiel die Stroeer-Aktie am Markt um -1,39%. Über eine Handelswoche betrachtet ergibt sich jedoch ein Plus von +0,57%, was als neutral gewertet werden kann.

Es kommt nicht überraschend für Analysten im Finanzsektor: Die Aktie wird aktuell unterbewertet gehandelt.

Das mittelfristige Kursziel liegt laut Bankanalysten bei 57,12 EUR. Eine Einschätzung mit einem Potential von rund +34%. Doch nicht alle Experten teilen diese Ansicht und beurteilen die jüngste Entwicklung neutral.

Während vier Analysten zum...