Stroeer: Potenzial von 33,02% - Kursziel bei 57,12 EUR

Die Aktie von Stroeer hat in den vergangenen fünf Handelstagen einen positiven Trend gezeigt und legte gestern um moderate -0,65% zu. Damit ergibt sich für die Woche ein Plus von +1,32%. Die Marktlage scheint derzeit also recht optimistisch zu sein.

Für viele Analysten ist das aktuelle Kursniveau der Stroeer-Aktie jedoch noch nicht angemessen. Demnach liegt das mittelfristige Kursziel im Durchschnitt bei 57,12 EUR – eine Steigerung um satte +33,02% vom aktuellen Wert aus gesehen.

Insbesondere vor dem Hintergrund des aktuellen Aufwärtstrends sind einige Bankanalysten aufgeschlossener gegenüber einem Investment in die Aktie. So bewerten insgesamt neun Analysten die Stroeer als “Kauf” oder “starker Kauf”. Sieben Experten halten hingegen eine neutrale Position (“halten”) und drei weitere empfehlen sogar einen Verkauf.

Das...