Stroeer: Kursziel von 57,12 EUR - Eine Unterbewertung um +26,09%?

Nach Ansicht von Analysten wird die Aktie von Stroeer momentan nicht adäquat bewertet. So liegt das wahre Kursziel bei 57,12 EUR und damit rund +26,09% über dem aktuellen Kurs.

• Am 9. Juni 2023 lag der Wert bei -0,53%

• Guru-Rating hält weiterhin bei 3,53

Am gestrigen Handelstag verbuchte Stroeer einen Verlust von -0,53%, was die Ergebnisse der letzten fünf Handelstage auf eine Gesamtverlustsumme von -2,41% erhöht hat – ein eher pessimistisches Bild des Marktes in Bezug auf das Unternehmen.

Obwohl dies sicherlich nicht erwartet wurde haben Insider eindeutig ihre Einstellung zu diesem Thema geäußert.

Momentan entspricht das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für Stroeer einem Betrag von 57,12 EUR laut Bankanalysten. Wenn sich diese Prognose bestätigt würde dies Investoren eine Wachstumspotenzialbeilage in Höhe von...