Stroeer: Kursziel bei 61,20 EUR - Analysten bullish

Die Aktie von Stroeer wird laut Analysten derzeit unterbewertet. Sie sehen das wahre Kursziel mit +15,69% über dem aktuellen Kurs.

• Stroeer: Am 28.11.2023 mit einem Anstieg um +0,09%

• Das aktuelle Kursziel beträgt 61,20 EUR

• Guru-Rating von Stroeer bleibt stabil bei 3,72

Am Vortag verzeichnete die Stroeer-Aktie einen Anstieg um +0,09%. So belief sich die Gesamtperformance in den vergangenen fünf Handelstagen – also einer vollständigen Woche – auf +0,67%. Der Markt scheint [...] Hier weiterlesen