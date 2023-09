Stroeer: Kurspotenzial von fast 35% - Analysten finden Aktie unterbewertet

Die Stroeer-Aktie wird nach Meinung der Bankanalysten derzeit nicht korrekt bewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR und damit um +34,97% höher als der aktuelle Wert.

Am gestrigen Handelstag konnte die Stroeer-Aktie eine leichte Steigerung von +0,05% verzeichnen. Über die vergangenen fünf Handelstage ergibt sich jedoch ein Rückgang von -2,26%. Diese negative Entwicklung scheint den Markt momentan pessimistisch zu stimmen.

Von insgesamt 18 Analysten empfehlen 10 einen Kauf oder sogar starken Kauf der Aktie. Weitere sechs Experten stuften sie als “halten” ein. Nur zwei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating bleibt unverändert bei 3,67 liegen.

Trotz des schwachen Trends in jüngster Zeit sehen viele Bankanalysten also deutliches Potenzial für Investoren in der Zukunft.