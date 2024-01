Stroeer-Investoren können es immer noch nicht glauben

Die technische Analyse der Stroeer &-Aktie zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Aktie über die letzten 200 Handelstage bei 46,52 EUR liegt. Im Vergleich dazu liegt der letzte Schlusskurs bei 53,7 EUR, was einem Unterschied von +15,43 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie daher als "Gut" bewertet. Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Handelstage, so liegt dieser bei 52,56 EUR, nahe dem letzten Schlusskurs von 53,7 EUR (+2,17 Prozent). In diesem Fall ergibt sich somit eine "Neutral"-Bewertung der Aktie.

Der Relative Strength Index (RSI) der Stroeer & liegt bei 33,68, was darauf hindeutet, dass die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Bewertung vergeben. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 45, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird.

Die Diskussionen in den sozialen Medien zeigen, dass es eine starke Aktivität und eine positive Änderung in der Stimmung bezüglich der Stroeer &-Aktie gab. Daher erhält das Unternehmen eine "Gut"-Einschätzung für das langfristige Stimmungsbild. Auch die Anlegerstimmung wird als positiv eingestuft, basierend auf einer überwiegend positiven Diskussion in den sozialen Medien und positiven Nachrichten über das Unternehmen in den letzten ein bis zwei Tagen.

Insgesamt erhält die Stroeer &-Aktie von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung sowohl für die allgemeine Stimmung als auch für die Anlegerstimmung.