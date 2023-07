Stroeer: Experten sehen Kurspotential von +32,28%

Am gestrigen Tag konnte die Aktie des Werbedienstleisters Stroeer am Finanzmarkt ein Plus von +1,65% verzeichnen. In den vergangenen fünf Handelstagen lag das Ergebnis bei insgesamt +2,18%. Dies deutet darauf hin, dass derzeit eine positive Marktstimmung herrscht.

Die Bankanalysten sind sich einig: Das mittelfristige Kursziel für Stroeer liegt bei 57,12 EUR – dies entspricht einem Kurspotenzial von immerhin +32,28%. Allerdings gibt es auch einige Analysten, die dieser Einschätzung nicht folgen und die Aktie skeptischer betrachten.

Laut aktuellen Daten halten vier Experten Stroeer für einen starken Kauf und fünf weitere Analysten empfehlen ebenfalls den Kauf der Aktie. Sieben Experten bewerten diese als “halten” und nur drei raten zum Verkauf.

Das Guru-Rating hat sich zuletzt auf 3,53 erhöht (vorheriges Rating: 3,53). Diese...