Stroeer: Bankanalysten sehen Kursziel bei 57,12 EUR - Potenzial von +25,43%

Die Aktie des Werbe-Unternehmens Stroeer verzeichnete gestern einen Rückgang von -0,31% an der Börse. In den letzten fünf Handelstagen ergibt sich eine negative Entwicklung um insgesamt -1,64%. Dies lässt darauf schließen, dass die Stimmung am Markt derzeit relativ pessimistisch ist.

Bankanalysten sind jedoch anderer Meinung und halten die Aktie für unterbewertet. Das mittelfristige Kursziel liegt im Durchschnitt bei 57,12 EUR und bietet somit ein beachtliches Kurspotenzial in Höhe von +25,43%.

Von insgesamt 19 analysierten Bewertungen empfehlen vier Analysten den Kauf der Aktie, während fünf das Rating “Kauf” geben. Sieben Experten stufen sie neutral mit “halten” ein und drei bewerten sie als Verkauf. Somit bleiben noch immer fast die Hälfte (47,37%) aller Analysten optimistisch.

Ergänzend dazu gibt das Guru-Rating...