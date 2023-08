Stroeer: Analysten sehen großes Kurspotenzial - Ziel bei 57,12 EUR

Die Aktie von Stroeer konnte gestern am Markt um +0,81% zulegen. In den vergangenen fünf Handelstagen betrug das Plus insgesamt +0,41%. Der Markt scheint derzeit jedoch relativ neutral zu sein.

Trotzdem sind Bankanalysten der Meinung, dass die Aktie von Stroeer aktuell nicht richtig bewertet ist. Das mittelfristige Kursziel liegt bei 57,12 EUR und damit um +28,01% über dem aktuellen Kurs.

Von insgesamt 19 Analysten empfehlen vier die Aktie als “stark kaufen”, weitere fünf als “kaufen”. Sieben Experten positionieren sich mit einem “halten” Rating und drei geben ein Verkaufssignal. Die positive Einschätzung wird durch das Guru-Rating untermauert – es hat nun einen Wert von 3,53 nach zuvor ebenfalls 3,53 geändert.

Die hohe Zahl an optimistischen Stimmen zeigt Investoren das große Wachstumspotential auf. Allerdings teilen nicht...