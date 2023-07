Stroeer: Analysten sehen Kursziel bei 57,12 EUR

Die vergangene Woche hat Stroeer an der Börse mit einer positiven Entwicklung abgeschlossen. Gestern stieg die Aktie um +1,65%, was zu einem Gesamtergebnis von +2,18% in den letzten fünf Handelstagen führte. Die Marktstimmung ist dementsprechend optimistisch.

Das mittelfristige Kursziel von Stroeer liegt laut Bankanalysten bei 57,12 EUR – ein Potenzial von +32,28%. Insgesamt sind 47,37% der Analysten noch immer zumindest optimistisch gestimmt.

Ein Blick auf das Guru-Rating zeigt eine konstante Bewertung von 3,53 nach alter und neuer Skala. Von insgesamt 19 analysierten Experten empfehlen aktuell vier einen Kauf der Aktie und weitere fünf halten sie für kaufenswert aber nicht überschwänglich. Sieben Experten hingegen bewerten die Aktie neutral als “halten”, während drei zum Verkauf raten.

Fazit: Unter Berücksichtigung des...