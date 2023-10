Stroeer Aktie unterbewertet: Kursziel 57,12 EUR

Laut Analysten ist derzeit die Stroeer-Aktie nicht richtig bewertet. Das wahre Kursziel liegt bei 57,12 EUR und damit +34,97% höher als der aktuelle Kurs.

• Stroeer steigt am 29.09.2023 um +0,05%

• Guru-Rating von Stroeer bleibt unverändert bei 3,67

• Bankanalysten sehen ein mittelfristiges Kurspotenzial von +34,97%

Gestern verzeichnete die Aktie einen Anstieg von +0,05%, was in den letzten fünf Handelstagen zu einem Abwärtstrend von -2,26% führte. Eine pessimistische Einstellung des Marktes gegenüber dem Unternehmen deutet sich an.

Die Analystengemeinschaft sieht das Potenzial der Aktie jedoch positiv. Das mittelfristige Ziel liegt laut Durchschnittsbewertung der Banken bei einem Preis von 57,12 EUR – eine Chance auf einen Gewinnanstieg um fast ein Drittel! Einigen Experten sind sogar überzeugt und empfehlen einen Kauf oder...