Stroeer: Aktie unterbewertet - Das Kursziel bei 57,12 EUR

Die Stroeer-Aktie könnte nach Ansicht von Analysten derzeit deutlich unterbewertet sein. Demnach liegt das wahre Kursziel des Unternehmens um satte +29,82% über dem aktuellen Niveau.

• Stroeer verbucht am 03.08.2023 ein Plus von +0,36%

• Durchschnittliches Kursziel für Stroeer bei 57,12 EUR

• Guru-Rating steigt auf 3,53 nach zuvor bereits 3,53

Am gestrigen Handelstag konnte die Aktie von Stroeer ein Plus von +0,36% verzeichnen und hat damit in den vergangenen fünf Tagen eine positive Entwicklung in Höhe von +1,90% hingelegt. Der Markt scheint also derzeit relativ optimistisch zu sein.

Wie sehen es jedoch die Bankanalysten? Im Durchschnitt gehen sie aktuell davon aus, dass die mittelfristige Bewertung der Aktie bei einem Kursziel von 57,12 EUR liegt – was potentiell ein Aufwärtspotenzial in Höhe von beachtlichen +29,82%...