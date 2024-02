Stroeer Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser Index setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis für Stroeer &. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 34,88 Punkte, was bedeutet, dass Stroeer & weder überkauft noch überverkauft ist, und daher als "Neutral" eingestuft wird. Beim 25-Tage-RSI zeigt sich ein ähnliches Bild, da auch hier Stroeer & weder überkauft noch überverkauft ist (Wert: 51,64), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz rund um Stroeer & konnte in den letzten Wochen eine deutliche Verschlechterung festgestellt werden. Negative Auffälligkeiten in den sozialen Medien führten zu einer "Schlecht"-Bewertung in diesem Bereich. Die Anzahl der Diskussionen über das Unternehmen nahm ebenfalls ab, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt erhält Stroeer & in diesem Bereich daher ein "Schlecht"-Rating.

Das Anleger-Sentiment in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer deutete an 12 Tagen in die positive Richtung, was zu einer insgesamt "Gut"-Einschätzung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Stroeer & von 53,15 EUR mit +12,77 Prozent Entfernung vom GD200 (47,13 EUR) ein "Gut"-Signal ist. Der GD50 weist einen Kurs von 52,84 EUR auf, was zu einem "Neutral"-Signal führt, da der Abstand +0,59 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Stroeer &-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.