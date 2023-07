Stroeer - Aktie nicht richtig bewertet

Die Aktie von Stroeer wird nach Meinung von Analysten aktuell unterbewertet. Das Kursziel liegt bei 57,12 EUR und damit um +27,67% höher als der aktuelle Wert.

• Gestern stieg die Stroeer-Aktie um +1,18%

• Durchschnittliches Kursziel: 57,12 EUR

• Guru-Rating: 3,53 (vorher ebenfalls 3,53)

Gestern verzeichnete Stroeer an der Börse einen Anstieg um +1,18%. In den letzten fünf Handelstagen konnte ein Plus von insgesamt +1,13% erreicht werden. Die Marktentwicklung scheint also relativ optimistisch zu sein.

Das durchschnittliche mittelfristige Kursziel für die Aktie beträgt 57,12 EUR laut Bankanalysten. Sollte dies eintreffen hätte die Aktie ein Potential von +27.67%. Allerdings teilen nicht alle Analysten diese Einschätzung aufgrund des positiven Trends in jüngster Vergangenheit.

Aktuell empfehlen vier Analysten den Kauf der...